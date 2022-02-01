انتهت كأس الرابطة – الزمالك (0) - (1) طلائع الجيش

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

يواجه الزمالك طلائع الجيش في ختام دور مجموعات كأس الرابطة، على استاد القاهرة.

ولا يملك الفريقان أي فرصة في التأهل، حيث يحل الزمالك رابعا بـ 4 نقاط، ويتذيل طلائع الجيش المجموعة الثانية بـ 3 نقاط.

ويتصارع غزل المحلة وإنبي على الصدارة بـ 8 نقاط لكليهما.

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طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة من هنا

انتهت

ق 76: جووول لطلائع الجيش عن طريق النيجيري فيكتور بانينيجا برأسية في شباك يمين محمد عواد.

ق 68: التحام هوائي عنيف بين عمر السعيد ومحمد بسام حارس الجيش.

ق 62: 3 تغييرات للزمالك بنزول اوباما وسيف فاروق جعفر وروقا بدلا من شيكابالا وماجد هاني وأحمد زكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45:عرضية من الجهة اليسرى يتابعها رجب عمران لكن تمر بجوار القائم الأيسر

ق 43: تسديدة صاروخية من محمد الجويني يمنعها عواد والقائم الأيسر

ق35: خطأ للزمالك على حافة منطقة الجزاء حصل عليه أوناجم

ق16: عواد يتصدى لكرة أحمد سمير من ركلة حرة بشكل رائع

ق15: إنذار لإسلام جابر بعد تدخل على عمرو السيسي على حافة منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

الزمالك طلائع الجيش كأس الرابطة
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