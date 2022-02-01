انتهت كأس الرابطة – الزمالك (0) - (1) طلائع الجيش
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:39
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك طلائع الجيش في ختام دور مجموعات كأس الرابطة، على استاد القاهرة.
ولا يملك الفريقان أي فرصة في التأهل، حيث يحل الزمالك رابعا بـ 4 نقاط، ويتذيل طلائع الجيش المجموعة الثانية بـ 3 نقاط.
ويتصارع غزل المحلة وإنبي على الصدارة بـ 8 نقاط لكليهما.
طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة من هنا
انتهت
ق 76: جووول لطلائع الجيش عن طريق النيجيري فيكتور بانينيجا برأسية في شباك يمين محمد عواد.
ق 68: التحام هوائي عنيف بين عمر السعيد ومحمد بسام حارس الجيش.
ق 62: 3 تغييرات للزمالك بنزول اوباما وسيف فاروق جعفر وروقا بدلا من شيكابالا وماجد هاني وأحمد زكي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45:عرضية من الجهة اليسرى يتابعها رجب عمران لكن تمر بجوار القائم الأيسر
ق 43: تسديدة صاروخية من محمد الجويني يمنعها عواد والقائم الأيسر
ق35: خطأ للزمالك على حافة منطقة الجزاء حصل عليه أوناجم
ق16: عواد يتصدى لكرة أحمد سمير من ركلة حرة بشكل رائع
ق15: إنذار لإسلام جابر بعد تدخل على عمرو السيسي على حافة منطقة الجزاء
انطلاق المباراة