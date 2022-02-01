الخطيب: مصلحة مصر أولا.. وكل من يرتدي قميص الأهلي لا يتحدث عن الظروف

قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إن مصلحة مصر تأتي أولا قبل كل شيء وذلك بعد تعارض موعد بطولتي كأس العالم للأندية مع كأس أمم إفريقيا 2021 والذي ترتب عليه عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في المونديال.

وأضاف الخطيب في تصريحاته التي نشرها موقع الأهلي الرسمي "أشكر الإمارات على الاستقبال وهذا ليس بجديد على الأشقاء الذين تربطنا معهم علاقات تاريخية يعتز بها الجميع على مر العصور".

وعن مشاركة الأهلي في المونديال قال الخطيب: "ثقتي كبيرة في اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي في أي مناسبة وأي ظروف سيبذل أقصى ما لديه لرفعة اسم الأهلي والحفاظ عليه".

وواصل "الأهلي ومسؤولوه في تلك المواقف لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى والهدف من المشاركة سيكون مثل المرات السابقة وهو تقديم أفضل العروض وتحقيق أفضل النتائج".

وأشار إلى أن "الجهاز الفني وكل منظومة العمل يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وقادرون على تحقيق المعادلة الصعبة، وإسعاد جماهير الأهلي".

ورفض الخطيب الحديث عن فقدان الأهلي للاعبيه الدوليين المشاركين في أمم إفريقيا مع منتخب مصر وقال: "حينما علمنا بتعارض موعد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية تحرك بكل قوة في كافة الاتجاهات المشروعة وتمت مخاطبة «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقبلهما الاتحاد المصري لكرة القدم للاطلاع بمسئولياته في هذا الشأن".

وواصل "وبعد اتصالات مكثفة حينذاك، أعلن رئيس اتحاد الكرة في ذلك الوقت أن المنتخب سوف يشارك في كأس الأمم بكل لاعبيه، وأن الأهلي سيشارك في بطولة العالم للأندية بكافة لاعبيه، ولن تكون هناك مشكلة".

واستدرك الخطيب "لكن في النهاية تفاجأنا بتعارض بمواعيد البطولتين وحدث ما حدث وبالتالي كان قرار النادي الأهلي سابقًا لكل شيء بأن مصلحة مصر أولًا وأنني سبقت وقلت ذلك عبر وسائل الإعلام".

وأتم رئيس النادي الأهلي حديثه "عندما ينجح لاعبو الأهلي في رفع اسم مصر ويساهمون مع زملائهم في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية بالتأكيد هذا أمر يسعد كل أهلاوي لأن مصر أولا وجماهير الأهلي هي أول من تساند منتخبات بلادها، والنادي الأهلي سيظل الداعم الأول للمنتخبات القومية في كل الظروف".