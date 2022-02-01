لاعب المغرب: لا توجد كلمات تعبر عما أشعر به من حزن

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك المغرب - أمم إفريقيا

أوضح عمران لوزا لاعب وسط منتخب المغرب أن خسارة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مصر تسببت في حزن كبير.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال لوزا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أيها المغاربة، لا توجد كلمات تعبر عن ما أشعر به الآن. الحزن كبير بعد هذا الإقصاء".

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وأضاف "لقد حرصنا جميعا على الذهاب بعيدا قدر الإمكان في هذه المسابقة، نحن آسفون".

وتابع "أعلم أنك كمشجع قد تكون محبطا وغاضبا، لكنني مازلت أريد أن أشكرك على دعمك وإيمانك بنا".

وواصل "أبلغ من العمر 22 عاما وكانت هذه أول مسابقة كبيرة لي. لقد قضيت أوقاتا رائعة مع الفريق، وأردت أن أشكر الجميع".

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة الكونجو الديمقراطية في الدور الحاسم المؤهل لتصفيات كأس العالم 2022.

وأتم لاعب واتفورد "سنقاتل، فأهم شيء هو النهوض سريعا قبل المباريات المهمة المقبلة".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

مصر المغرب عمران لوزا كأس الأمم الإفريقية
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