لاعب المغرب: لا توجد كلمات تعبر عما أشعر به من حزن

أوضح عمران لوزا لاعب وسط منتخب المغرب أن خسارة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مصر تسببت في حزن كبير.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال لوزا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أيها المغاربة، لا توجد كلمات تعبر عن ما أشعر به الآن. الحزن كبير بعد هذا الإقصاء".

وأضاف "لقد حرصنا جميعا على الذهاب بعيدا قدر الإمكان في هذه المسابقة، نحن آسفون".

وتابع "أعلم أنك كمشجع قد تكون محبطا وغاضبا، لكنني مازلت أريد أن أشكرك على دعمك وإيمانك بنا".

وواصل "أبلغ من العمر 22 عاما وكانت هذه أول مسابقة كبيرة لي. لقد قضيت أوقاتا رائعة مع الفريق، وأردت أن أشكر الجميع".

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة الكونجو الديمقراطية في الدور الحاسم المؤهل لتصفيات كأس العالم 2022.

وأتم لاعب واتفورد "سنقاتل، فأهم شيء هو النهوض سريعا قبل المباريات المهمة المقبلة".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

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"كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم، ومبروك لكل الشعب المصري".



"حتى الآن لم نحقق أي شيء، وإن شاء الله نفرح بالتتويج بالبطولة".



تصريحات وائل جمعة مدير منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا 🗣️#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/1Zr4ns3L1R — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.