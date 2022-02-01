تصفيات كأس العالم - لبنان والعراق يتعادلان.. وفيتنام تحقق فوزها الأول بإقصاء الصين

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

لبنان - العراق

تعادل لبنان مع ضيفه العراق بهدف لمثله اليوم الثلاثاء على ملعب صيدا البلدي في الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعطل الفريقان بعضهما البعض في المجموعة الأولى وبات رصيد لبنان 6 نقاط مقابل 5 للعراق واستمرا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة وضمنت مقعدها في المونديال وتحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني ورصيدها 17 نقطة مقابل 9 للإمارات الثالثة.

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ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى المونديال، بينما يلعب الثالث ضد نظيره من المجموعة الأولى ثم الفائز يواجه خامس أمريكا الجنوبية على مقعد في العرس العالمي.

وتقدم أيمن حسين لأسود الرافدين في الدقيقة 39 قبل أن يدرك ماهر صبرا التعادل للبنان في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للشوط الأول.

وفي آخر جولتين يلعب لبنان ضد سوريا وإيران بينما يواجه العراق فريقي الإمارات وسوريا.

وفقد الفريقان فرصة التأهل مباشرة للمونديال ويبقى أمل كل منهما احتلال المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية حققت فيتنام فوزها الأول في المرحلة الحالية من التصفيات بإسقاط الصين بنتيجة 3-1.

هزيمة بخرت أمل الصين في التأهل لكأس العالم، وكانت فيتنام ودعت في وقت سابق.

وتلعب فيتنام ضد عمان واليابان في آخر جولتين بينما تواجه الصين فريقي السعودية وعمان.

وتجري آخر جولتين في مارس المقبل.

لبنان العراق فيتنام الصين تصفيات كأس العالم
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