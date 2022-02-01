عبد القادر: جمهور الأهلي كان يدعمني منذ كنت لاعبا في سموحة.. ومتفائل بتحقيق كأس العالم

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - سموحة والأهلي

وظهر عبد القادر في مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للأهلي على فيسبوك.

وقال عبد القادر خلال الفيديو: "دائما ما نحاول أن نكون مستعدين في كل الأوقات، سيكون هذا هو كأس العالم الأول بالنسبة لي مثل ما كانت مباراة الرجاء هي الأولى في كأس السوبر لي ولذلك أتمنى أن أن نحقق شيئا خلال البطولة وسنحاول أن نسعد الجماهير وأن نحقق مركز مختلف".

وتابع "جمهور الأهلي يقف خلفي منذ أن كنت لاعبا في سموحة وكانوا يشجعوني على كل أداء جيد وكل شيء جيد أقوم به وفي الأهلي سنكون الدوافع أكثر وأشكرهم على ذلك وسأحاول أن أخرج كل ما لدي من أجلهم".

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وشدد "ليس هناك فريق سهل في البطولة لأن جميع تلك الفرق تأهلت لتلعب كأس العالم والقرعة أوقتنا أمام مونتيري لذلك سنبذل قصارى جهدنا لنحاول العبور للدور التالي ولو عبرنا تلك المباراة اعتقد بأننا سنصل للمباراة النهائية".

وأضاف "بدأت في لعب كرة القدم في سن صغير ولكن تابعت كرة القدم في الإعدادية ولكن عائلتي أهلاوية بالكامل وهم من شجعوني على تللك الخطوة، وكنت أحاول التوفيق ما بين كرة القدم والدراسة".

وأوضح "من احتفلت معها في مباراة السوبر كانت جدتي وليست والدتي ولكن الإثنين اعتبرهم شخص واحد وهم من ربوني وتمكنت من الحضور لأنها مقيمة في قطر مع خالي وأتمنى أن يعطيهم الله العمر ويفرحوا دائما بي وبالأهلي".

وأتم "في مباراة السوبر تمنيت أن نفوز به وتحققت الأمنية وفي كأس العالم الحالي أتمنى نفس الأمنية وهي الفوز به ليكون الأول لي وللأهلي ومتفائل خير بتحقيقه".

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

وفي حالة فوز الأهلي على مونتيري سيلعب أمام بالبميرس البرازيلي في نصف النهائي.

كأس العالم للأندية الأهلي أحمد عبد القادر
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