بونو أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول بالدوري الإسباني

فاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول بالدوري الإسباني الممتاز.

وحصد بونو الجائزة التي تُحسَم بتصويت الجماهير، متفوقًا على النيجيري صامويل تشوكويزي جناح فياريال.

فيما حلّ المغربي الآخر يوسف النصيري مهاجم إشبيلية في المركز الثالث بالتصويت.

وخاض بونو 20 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم، لم تهتز خلالها شباكه إلا 13 مرة.

📸 أبو جبل وياسين بونو عبر إنستجرام بعد تواجد منتخبي مصر والمغرب في نفس فندق الإقامة 🇪🇬🇲🇦 pic.twitter.com/qJQFwLCTfB — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2022

وشارك بونو مع منتخب بلاده المغرب في كأس الأمم الإفريقية التي ودّعها أسود الأطلس على يد مصر من الدور ربع النهائي.

وصرّح بونو عقب فوزه بالجائزة: "أود أن أشكركم على هذه الجائزة، إنه فخر هائل أن أمثّل الكرة الإفريقية في الدوري الإسباني".

وواصل: "آمل أن أواصل النجاح وأن أفتح الباب لمواهب أخرى في المستقبل والتي ستنجح بالتأكيد في الدوري الإسباني".

ويتواجد 36 لاعبًا إفريقيًا في الدوري الإسباني، منهم 7 مغاربة و8 سنغاليين.

وساهم تألق بونو في احتلال إشبيلية المركز الثاني بالدوري الإسباني حتى اللحظة برصيد 46 نقطة.

بونو (30 عامًا) بدأ مسيرته في الوداد البيضاوي المغربي، قبل أن ينتقل إلى رديف أتليتكو مدريد عام 2012.

ولعب بونو لاحقًا لـ ريال سرقسطة وجيرونا، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية في 2019 على سبيل الإعارة، صفقة تمت بشكل دائم في الصيف التالي.