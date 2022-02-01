خبر في الجول – مصطفى شوبير ومغربي يسافران إلى الإمارات للانضمام لبعثة الأهلي

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 15:54

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير مع الأهلي أمام المقاولون العرب

يسافر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومحمد مغربي لاعب الفريق إلى الإمارات مساء اليوم الثلاثاء للانضمام لبعثة الفريق في كأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي أجرى مسحة تأكيدية وجاءت سلبية ليتقرر سفرهما إلى الإمارات في الخامسة من مساء اليوم.

وتخلف الثنائي عن السفر مع باقي أفراد البعثة بقرار من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بعدما جاءت المسحة الأولى له إيجابية قبل أن يجري مسحة أخرى.

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ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية بملاقاة مونتيري المكسيكي السبت المقبل.

يذكر أن FilGoal.com كشف في وقت سابق عن إيجابية مسحة خالد مرتجي أمين الصندوق ومصطفى مخلوف حارس الفريق الشاب.

وخضع الثنائي للعزل وسيجري مسحة جديدة للتأكد من نظيرتها الأولى في ظل عدم ظهور أي أعراض عليهما.

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