تشكيل كأس الرابطة - أحمد سمير وعمران يقودان طلائع الجيش ضد الزمالك
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:08
كتب : FilGoal
أعلن طلائع الجيش تشكيله لمواجهة الزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: محمد شعبان
الدفاع: محمد ناصف - خالد سطوحي - محمد الجويني
وسط الملعب: حسن مجدي - عبد الرحمن أسامة - عمرو السيسي - علي حمدي
الهجوم: علي الزاهدي - رجب عمران - أحمد سمير
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
وفقد الفريقان أمل التأهل إلى الدور نصف النهائي.
ويستعدان لاستئناف الدوري المصري الممتاز بعد نهاية كأس إفريقيا 2021.