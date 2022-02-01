تشكيل كأس الرابطة - أحمد سمير وعمران يقودان طلائع الجيش ضد الزمالك

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

طلائع الجيش في مواجهة إنبي - كأس الرابطة

أعلن طلائع الجيش تشكيله لمواجهة الزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد شعبان

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الدفاع: محمد ناصف - خالد سطوحي - محمد الجويني

وسط الملعب: حسن مجدي - عبد الرحمن أسامة - عمرو السيسي - علي حمدي

الهجوم: علي الزاهدي - رجب عمران - أحمد سمير

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وفقد الفريقان أمل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويستعدان لاستئناف الدوري المصري الممتاز بعد نهاية كأس إفريقيا 2021.

الزمالك طلائع الجيش كأس الرابطة
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