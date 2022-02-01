مدافع ليفربول ينتقل إلى فولام

أعلن نادي ليفربول انتقال مدافعه الشاب نيكو ويليامز إلى فولام على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من موسم 2021-22.

وأفاد ليفربول في بيان: "انتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى الفريق الذي يلعب في دوري القسم الثاني على سبيل الإعارة بعد اكتمال الصفقة في اليوم الأخير لفترة الانتقالات".

وأضاف البيان "سيتوجه اللاعب الويلزي الدولي الآن إلى ملعب كرافن كوتيدج لبقية الموسم الحالي".

ويتصدر فولام جدول المسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب الملاحقين.

ويليامز الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية مع ليفربول، خاض 33 مباراة مع الفريق الأول.

وكان اللاعب الشاب يشارك دائما في مباريات الكؤوس ويعتبر البديل الأول لترينت ألكسندر أرنولد في الجبهة اليمنى.

ويلعب نيكو في أكاديمية النادي منذ التاسعة من عمره.