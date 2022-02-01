كأس أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر.. وحجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سلبية مسحة جميع عناصر منتخب مصر التي خضعوا لها استعدادا لمواجهة الكاميرون يوم الخميس في نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.

وتجري فرق البطولة مسحات دورية للاطمئنان على سلامة عناصرها منعا لتفشي فيروس كورونا.

وفي الوقت ذاته، يستعد أحمد حجازي مدافع الفريق للسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابته في العضلة الضامة.

وأصيب حجازي في لقاء المغرب في الدور ربع النهائي ولن يكمل البطولة.

ويلعب الفراعنة ضد الأسود على ملعب أولمبي يوم الخميس الساعة 9 مساء.

والفائز سيواجه السنغال أو بوركينا فاسو في النهائي.

وتسعى مصر للقب الثامن وبلوغ النهائي لأول مرة منذ 5 سنوات.

بينما تطارد الكاميرون المضيفة النجمة السادسة وآخر لقب لها كان في 2017.