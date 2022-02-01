تشكيل كأس الرابطة – شيكابالا والسعيد وأوناجم يقودون الزمالك ضد طلائع الجيش
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:13
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الرابطة 2021-2022.
وجاء التشكيل:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني - أحمد زكي – محمد طارق
خط الوسط: عبد الله جمعة – ماجد هاني - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم
خط الهجوم: عمر السعيد
البدلاء: السيد عطية و حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" وسيد محمد عبد الله ومحمد أشرف "روقا" و سيف جعفر ويوسف أسامة وحسام أشرف ويوسف إبراهيم "أوباما"
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
وفقد الفريقان أمل التأهل إلى الدور نصف النهائي.
ويستعدان لاستئناف الدوري المصري الممتاز بعد نهاية كأس إفريقيا 2021.