تشكيل كأس الرابطة – شيكابالا والسعيد وأوناجم يقودون الزمالك ضد طلائع الجيش

النجم الساحلي يعلن رفع إيقافه بعد اقتراب نهاية أزمة ضم كوليبالي من الأهلي

الخطيب: مصلحة مصر أولا.. وكل من يرتدي قميص الأهلي لا يتحدث عن الظروف