تشكيل كأس الرابطة – شيكابالا والسعيد وأوناجم يقودون الزمالك ضد طلائع الجيش

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:13

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الرابطة 2021-2022.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني - أحمد زكي – محمد طارق

خط الوسط: عبد الله جمعة – ماجد هاني - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: السيد عطية و حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" وسيد محمد عبد الله ومحمد أشرف "روقا" و سيف جعفر ويوسف أسامة وحسام أشرف ويوسف إبراهيم "أوباما"

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

وفقد الفريقان أمل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويستعدان لاستئناف الدوري المصري الممتاز بعد نهاية كأس إفريقيا 2021.

الزمالك طلائع الجيش كأس الرابطة
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