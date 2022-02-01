فلاهوفيتش: رقم 7 لا يعني لي شيء في يوفنتوس.. وأريد أن أدخل إلى الفريق متواضعا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

تقديم دوسان فلاهوفيتش لاعبا في يوفنتوس

شدد دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الجديد على أنه لا يخاف من الضغوطات بعد اختياره للرقم 7 الخاص بكرستيانو رونالدو في السابق.

وتعاقد يوفنتوس مع فلاهوفيتش قادما من فيورنتينا وتم تقديمه رسميا للجماهير والإعلام خلال مؤتمر صحفي.

وقال فلاهوفيتش خلال المؤتمر: "رقم 7 لا يعني شيء لي، كل الأرقام في يوفنتوس مهمة ولكنني اخترته لأنه قريب من رقم 9".

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واستمر "جميع الأرقام في يوفنتوس لها ثقلها بدون شك ولكن أنا هنا لمساعدة الفريق على الوصول لأهدافنا".

وتابع "لا أريد أن يتم مقارنتي بلاعبين أو مواهب أخرى، أريد أن أسير في دربي الخاص وسنرى أين يمككني أن أصل، وأريد أن أدخل إلى فريق يوفنتوس بتواضع لأان الفريق يحتوي على العديد من القادة".

وأضاف "لم أقابل ديبالا بعد لأنه يلعب من منتخب بلاده ولكنه لاعب عظيم ونآمل أن يعود قريبا، لدينا العديد من الأبطال في الفريق مثل موراتا ومويس كين وديبالا".

وفقا للتقارير فإن فلاهوفيتش كان قد رفض العديد من العروض من الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام إلى يوفنتوس.

وخاض فلاهوفيتش مع فيورنتينا هذا الموسم قبل انضمامه ليوفنتوس في 24 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفا وصناعة 4 آخرين.

دوسان فلاهوفيتش يوفنتوس
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