سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: الحديث عن إيجابية مسحة صلاح كذب.. ورسالة للجماهير

نفى مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون ما يتردد حول إيجابية مسحة محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل ملاقاة أصحاب الأرض.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال المليجي لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "ما يتردد عن إيجابية مسحة صلاح كذب وليس له أي أساس من الصحة".

وشدد سفير مصر في الكاميرون "هذا الحديث يدخل ضمن الحرب النفسية فكيف تكون المسحة الإيجابية وهي لم نقم بها من الأساس؟".

وأكمل "توقعنا هذا الأمر وأن نسمع أخبار غريبة مرة عن صلاح ومرة عن محمد النني وعن لاعبين آخرين".

وأتم السفير المصري تصريحاته موجها رسالة للجمهور قائلا: "يجب أن نتحلى بالثبات الانفعالي وأن كل شيء يسير على ما يرام وألا نشغل بالنا عما سينتشر عن منتخب مصر في الإعلام الكاميروني خلال اليومين المقبلين".

وكانت بعض الصحف الكاميرونية نشرت أنباء عن إيجابية مسحة صلاح قبل ملاقاة أصحاب الأرض الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في ملعب أوليمبي.

ويخضع منتخب مصر لمسحة يومية بشكل خاص وجاءت سلبية، فيما تُجرى المسحة الرسمية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم وقبل 48 ساعة من المباراة.