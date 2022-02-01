مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: شبابنا المحترفون صنعوا الفارق

أثنى كامو مالو مدرب بوركينا فاسو على أداء لاعبيه بعدما استطاعوا بلوغ الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا 2021.

ويأمل مالو أن يواصل نجومه الرحلة في البطولة القارية حين يواجهون أسود التيرانجا يوم الأربعاء.

وقبل مواجهة السنغال قال مالو في مؤتمر صحفي:"كرة القدم تتطور في بوركينا فاسو".

وواصل "لدينا شباب يلعبون في الخارج، صنعوا الفارق".

وأتم "علينا تذكر ذلك جيدا".

وأطاحت بوكينا فاسو بالجابون قبل أن تنهي مشوار نسور قرطاج وتأمل بلوغ نهائي إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها.

وبلغت بوركينا فاسو نهائي 2013 قبل أن تخسر من نيجيريا.

والفائز من لقاء بوركينا فاسو والسنغال سيلعب على اللقب ضد مصر أو الكاميرون.