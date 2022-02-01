مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: شبابنا المحترفون صنعوا الفارق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

هدف دانجو واتارا مع بوركينا فاسو أمام تونس

أثنى كامو مالو مدرب بوركينا فاسو على أداء لاعبيه بعدما استطاعوا بلوغ الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا 2021.

ويأمل مالو أن يواصل نجومه الرحلة في البطولة القارية حين يواجهون أسود التيرانجا يوم الأربعاء.

وقبل مواجهة السنغال قال مالو في مؤتمر صحفي:"كرة القدم تتطور في بوركينا فاسو".

أخبار متعلقة
خليلوزيتش: دعوني أرتاح قليلا.. وسأشرح كل شيء خبر في الجول – الشناوي يغيب عن مشاركة الأهلي بالكامل في كأس العالم للأندية لابورتا يكشف عن قضايا فساد في برشلونة بسبب مجلس إدارة بارتيميو.. والموقف النهائي لـ ديمبيلي هل تتذكر فوز مصر على الكاميرون 4-2 في 2008؟

وواصل "لدينا شباب يلعبون في الخارج، صنعوا الفارق".

وأتم "علينا تذكر ذلك جيدا".

وأطاحت بوكينا فاسو بالجابون قبل أن تنهي مشوار نسور قرطاج وتأمل بلوغ نهائي إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها.

وبلغت بوركينا فاسو نهائي 2013 قبل أن تخسر من نيجيريا.

والفائز من لقاء بوركينا فاسو والسنغال سيلعب على اللقب ضد مصر أو الكاميرون.

بوركينا فاسو كأس إفريقيا
نرشح لكم
كأس أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر.. وحجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: الحديث عن إيجابية مسحة صلاح كذب.. ورسالة للجماهير خليلوزيتش: دعوني أرتاح قليلا.. وسأشرح كل شيء هل تتذكر فوز مصر على الكاميرون 4-2 في 2008؟
أخر الأخبار
عبد القادر: جمهور الأهلي كان يدعمني منذ كنت لاعبا في سموحة.. ومتفائل بتحقيق كأس العالم 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
بونو أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول بالدوري الإسباني 3 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مصطفى شوبير ومغربي يسافران إلى الإمارات للانضمام لبعثة الأهلي 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدافع ليفربول ينتقل إلى فولام 11 دقيقة | ميركاتو
كأس أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر.. وحجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – إيجابية مسحة مرتجي وحارس الأهلي الشاب في الإمارات 44 دقيقة | كأس العالم للأندية
فلاهوفيتش: رقم 7 لا يعني لي شيء في يوفنتوس.. وأريد أن أدخل إلى الفريق متواضعا 45 دقيقة | الدوري الإيطالي
مانشستر سيتي يحافظ على جوهرته البرتغالية حتى 2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي