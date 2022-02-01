لابورتا يكشف عن قضايا فساد في برشلونة بسبب مجلس إدارة بارتيميو.. والموقف النهائي لـ ديمبيلي

أجرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مؤتمر صحفي للحديث عن القضايا التي تخص النادي ومنها موثق عثمان ديمبيلي من الرحيل عن الفريق.

وجاء مؤتمر لابورتا الصحفي كالآتي: "هناك خمس قضايا نستنكرها حول مجلس الإدارة السابق، وهي تتكون من مدفوعات بدون سبب ومدفوعات مدفوعة بسبب ومدفوعات غير متناسبة والعقود مزيفة يجل على مكتب المدعي العام تحديد ما إذا كانت هذه السلوكيات تعتبر جريمة".

"مكتب المدعي العام سيححل إذا كان هناك احتيال عن قصد وليس لدينا المزيد لنقوله بعد وضعه في أيدي المكتب لأن الحقائق لا تقبل الجدل".

"تتلقى رابطة الليجا دائما الوثائق المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ولم يحدث قط أن تقوم الرابطة بمراجعة وتصحيح بعص الحسابات التي قدمها مجلسنا حتى أرسلت يوما من الأيام جيشا من المراجعين هنا عرفان أن شيئا ما خاطئ".

"هناك قشية عمولة فلكية لمحامي تم دفعها من خلال لاعب وليس النادي".

"تم تخفيض فاتورة الأجور بمقدار 159 مليون وعلينا أن نهنئ القادة لأنهم يقومون بعمل ممتاز في تخفيض الأجور إلى نسب معقولة، نريد تقليل الحسائر قدر الإمكان والاستمرار في سداد الديون أثنائ محاولة زيادة دخل النادي".

"بالأمس وبمجهود جبار تمكنا من إغلاق السوق من خلال تسجيل أداما وإذا انتهى كل شيء على ما يرام أوباميانج أيضا الذي سجلناه قبل دقيقة واحدة من نهاية السوق".

"أوباميانج سيتم تقديمه خلال الأسبوع الجاري".

"هناك بعض الصحفيين الذين تلقوا أموال من نادي برشلونة البعض له سبب والبعض الآخر لأسباب مشكوك فيها سيتعين على مكتب المدعيم العام تحديد السبب في وقت لاحق".

"تفاجأنا أن ديمبيلي لم يقبل عروض التجديد أو المغادرة ذلك سيء للاعب وسيء لـ النادي، ومن الصعب فهم موقفه بقائه ليس جيدا له ولا للنادي لانه لن يكون لاعبنا الموسم المقبل ونحن نعمل من أجل النادي".

"لدينا أقصى أقدر من الشفافية وما لن أفعله هو أن أقول بأن صفقة معينة كلفت 17 مليونا ثم يتضح أنها 40 مليون، ولت أخفي ما يتم دفعه ولن أخفي الواقع، ونريد أن نتخطى تلك الفترة السوداء في تاريخ النادي".

لابورتا كان قد انتخب رئيسا لنادي برشلونة خلال الصيف الماضي بعد سحب الثقة من مجلس إدارة بارتيميو والمتهم بالعديد من قضايا المخالفات المالية.