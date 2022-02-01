خليلوزيتش: دعوني أرتاح قليلا.. وسأشرح كل شيء

أوضح وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة أسباب الإقصاء من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر.

وعادت بعثة أسود الأطلس من الكاميرون إلى الأراضي المغربية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقال خليلوزيتش في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام المغربية: "دعوني أرتاح قليلا. سأعقد مؤتمرا صحفيا لشرح كل شيء".

ومن المقرر أن يعقد المدرب البوسني مؤتمره الصحفي يوم الخميس المقبل.

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

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"الأمر الذي يسعدنا هو التفاف الناس حول منتخب مصر سواء الإعلام والجمهور".



"الروح الحمد لله موجودة دائما. أنتم معنا هنا وترون إلى أي درجة الظروف صعبة".



ضياء السيد يتحدث عقب التأهل للمربع الذهبي ويكشف ما وراء تصريحاته المسربة🗣️#TeamEgypt pic.twitter.com/EywRTWff94 — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.