خليلوزيتش: دعوني أرتاح قليلا.. وسأشرح كل شيء

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 14:17

كتب : FilGoal

مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا

أوضح وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة أسباب الإقصاء من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر.

وعادت بعثة أسود الأطلس من الكاميرون إلى الأراضي المغربية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقال خليلوزيتش في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام المغربية: "دعوني أرتاح قليلا. سأعقد مؤتمرا صحفيا لشرح كل شيء".

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ومن المقرر أن يعقد المدرب البوسني مؤتمره الصحفي يوم الخميس المقبل.

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

مصر المغرب كأس الأمم الإفريقية وحيد خليلوزيتش
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