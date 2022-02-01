تصفيات كأس العالم - اليابان تلحق بـ السعودية أول هزيمة وتشعل صراع التأهل

فازت اليابان على ضيفتها السعودية بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002 في الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

واشتعل الصراع في المجموعة الثانية بعدما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة مبتعدة بنقطة عن السعودية المتصدرة، بينما أستراليا الثالثة ورصيدها 14 نقطة وتلعب اليوم ضد مضيفتها عمان.

وتألق الجناح الأيمن جونيا ايتو لاعب جينك البلجيكي وأرسل تمريرة حاسمة وسجل هدفا ليلحق بالسعودية أول هزيمة في التصفيات.

ومرر ايتو كرة حاسمة لتاكومي مينامينو الذي سدد في الشباك في الدقيقة 31.

الهدف الأول لليابان سجله اللاعب تاكومي مينامينو عند الدقيقة 31 اليابان 1 - 0 السعودية#معاك_يالأخضر#السعودية_اليابان #قنوات_SSC pic.twitter.com/xPhm3wNRpr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2022

قبل أن يضاعف ايتو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا لمرمى محمد العويس.

الهدف الثاني لليابان سجله اللاعب جونيا إيتو عند الدقيقة 50 اليابان 2 - 0 السعودية#معاك_يالأخضر#السعودية_اليابان #قنوات_SSC pic.twitter.com/Oat0N2h6hM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2022

وبذلك ثأرت اليابان بعد هزيمتها بهدف أمام السعودية في لقاء الذهاب وعززت حظوظها في التأهل السابع على التوالي للمونديال.

بينما موقف السعودية لا يزال قويا في تأمين المشاركة المونديالية السادسة.

وفي آخر جولتين ستلعب السعودية ضد مضيفتها الصين ثم تستضيف أستراليا.

بينما اليابان تواجه مضيفتها أستراليا ثم تستضيف فييتنام.

وتجري آخر جولتين من التصفيات في مارس المقبل.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى المونديال، بينما يلعب الثالث ضد نظيره من المجموعة الأولى ثم الفائز يواجه خامس أمريكا الجنوبية على مقعد في العرس العالمي.