تصفيات كأس العالم - اليابان تلحق بـ السعودية أول هزيمة وتشعل صراع التأهل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 14:09

كتب : نادر عيد

اليابان - السعودية

فازت اليابان على ضيفتها السعودية بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002 في الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

واشتعل الصراع في المجموعة الثانية بعدما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة مبتعدة بنقطة عن السعودية المتصدرة، بينما أستراليا الثالثة ورصيدها 14 نقطة وتلعب اليوم ضد مضيفتها عمان.

وتألق الجناح الأيمن جونيا ايتو لاعب جينك البلجيكي وأرسل تمريرة حاسمة وسجل هدفا ليلحق بالسعودية أول هزيمة في التصفيات.

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ومرر ايتو كرة حاسمة لتاكومي مينامينو الذي سدد في الشباك في الدقيقة 31.

قبل أن يضاعف ايتو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا لمرمى محمد العويس.

وبذلك ثأرت اليابان بعد هزيمتها بهدف أمام السعودية في لقاء الذهاب وعززت حظوظها في التأهل السابع على التوالي للمونديال.

بينما موقف السعودية لا يزال قويا في تأمين المشاركة المونديالية السادسة.

وفي آخر جولتين ستلعب السعودية ضد مضيفتها الصين ثم تستضيف أستراليا.

بينما اليابان تواجه مضيفتها أستراليا ثم تستضيف فييتنام.

وتجري آخر جولتين من التصفيات في مارس المقبل.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى المونديال، بينما يلعب الثالث ضد نظيره من المجموعة الأولى ثم الفائز يواجه خامس أمريكا الجنوبية على مقعد في العرس العالمي.

اليابان السعودية تصفيات كأس العالم
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