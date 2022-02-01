محمد صلاح: لن نحلم بالنهائي قبل مواجهة الكاميرون

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

أوضح محمد صلاح قائد منتخب مصر أن الفريق لن يحلم بخوض نهائي بطولة أمم إفريقيا قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي المسابقة يوم الخميس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض لأننا لا نستطيع التفكير كثيرا فيما أبعد من مباراة الكاميرون".

أخبار متعلقة
ميلنر: بعض أهداف محمد صلاح تجعلك تقف وتصفق كيروش يوجه رسالة مؤثرة للاعبي منتخب مصر بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا متعب: جدو كان سيبدأ نهائي إفريقيا 2010

وأضاف "يجب أن نستعد للمباراة المرتقبة ضد الكاميرون وألا نبدأ في الحلم بشأن المباراة النهائية قبل خوض نصف النهائي".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد المنتخب المغربي القوي، زملائي في الفريق يبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة للذهاب إلى أقصى حد ممكن".

وأتم "لعب الأشواط الإضافية في مباراتين متتاليتين ليس بالأمر السهل، لكن يمكنني أن أخبركم أننا بحالة جيدة ونسير بشكل مميز في البطولة".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين المصري والمغربي، نجح الفراعنة في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

محمد صلاح منتخب مصر الكاميرون
نرشح لكم
سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: الحديث عن إيجابية مسحة صلاح كذب.. ورسالة للجماهير مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: شبابنا المحترفون صنعوا الفارق خليلوزيتش: دعوني أرتاح قليلا.. وسأشرح كل شيء هل تتذكر فوز مصر على الكاميرون 4-2 في 2008؟
أخر الأخبار
سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: الحديث عن إيجابية مسحة صلاح كذب.. ورسالة للجماهير 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: شبابنا المحترفون صنعوا الفارق 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لابورتا يكشف عن قضايا فساد في برشلونة بسبب مجلس إدارة بارتيميو.. والموقف النهائي لـ ديمبيلي 10 دقيقة | الدوري الإسباني
خليلوزيتش: دعوني أرتاح قليلا.. وسأشرح كل شيء 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هل تتذكر فوز مصر على الكاميرون 4-2 في 2008؟ 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تصفيات كأس العالم - اليابان تلحق بـ السعودية أول هزيمة وتشعل صراع التأهل 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
خبر في الجول – الشناوي يغيب عن مشاركة الأهلي بالكامل في كأس العالم للأندية 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمد صلاح: لن نحلم بالنهائي قبل مواجهة الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي