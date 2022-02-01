محمد صلاح: لن نحلم بالنهائي قبل مواجهة الكاميرون

أوضح محمد صلاح قائد منتخب مصر أن الفريق لن يحلم بخوض نهائي بطولة أمم إفريقيا قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي المسابقة يوم الخميس.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض لأننا لا نستطيع التفكير كثيرا فيما أبعد من مباراة الكاميرون".

وأضاف "يجب أن نستعد للمباراة المرتقبة ضد الكاميرون وألا نبدأ في الحلم بشأن المباراة النهائية قبل خوض نصف النهائي".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد المنتخب المغربي القوي، زملائي في الفريق يبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة للذهاب إلى أقصى حد ممكن".

وأتم "لعب الأشواط الإضافية في مباراتين متتاليتين ليس بالأمر السهل، لكن يمكنني أن أخبركم أننا بحالة جيدة ونسير بشكل مميز في البطولة".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين المصري والمغربي، نجح الفراعنة في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

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"كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم، ومبروك لكل الشعب المصري".



"حتى الآن لم نحقق أي شيء، وإن شاء الله نفرح بالتتويج بالبطولة".



تصريحات وائل جمعة مدير منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا 🗣️#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/1Zr4ns3L1R — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.