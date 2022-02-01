حسين الشحات: نريد تحقيق إنجاز في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 13:00

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات - محمد شكري - الأهلي - سموحة

قال حسين الشحات لاعب الأهلي إنه يرغب في تحقيق إنجازا في مشاركته في كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

وقال حسين الشحات في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "نسعى لتحقيق إنجاز كبير في هذه البطولة الكبيرة".

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وأكمل "على الصعيد الشخصي أتطلع إلى الظهور بشكل مميز في مشاركتي الثالثة بالبطولة والثانية لي مع الأهلي".

وأكمل "الأهلي هدفه اللعب على تحقيق البطولة أو تحقيق إنجاز كبير بعدما حصد الميدالية البروزنية مرتين من قبل، ونتطلع لإسعاد الجماهير".

وأتم الشحات حديثه "جمهور الأهلي في الإمارات سيكون له دور كبير في مؤازرة الفريق ومساندته خلال المباريات، ونريد إسعادهم".

الأهلي كأس العالم للأندية حسين الشحات
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