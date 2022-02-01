بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 إلى الجامبي بكاري جاساما.

وسوف يعاون جاساما كل من الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس.

والموزمبيقي أسينو مارينجولا.

ويتولى سليمان علم الدين من جزر القُمر مهمة الحكم الرابع.

فيما يقود تقنية الفيديو التونسي هيثم قيراط ويعاونه مواطنه خليل حساني، والجزائر لحلو بن براهم.

ويلتقي منتخب مصر مع الكاميرون الخميس المقبل في ملعب أوليمبي.

وسبق للحكم صاحب الـ42 عاما إدارة ست مباريات من قبل لمنتخب مصر، فاز الفراعنة في ثلاثة وهُزموا مرتين وتعادلوا مرة وحيدة.

وكانت أول مباراة أدارها جاساما لمنتخب مصر ضد زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 وفاز الفراعنة بأربعة أهداف لهدفين.

وجاءت المباراة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 أمام تونس وخسر الفراعنة بهدف دون رد.

أما المباراة الثالثة فكانت ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2017 وفاز الفراعنة بهدف دون رد.

وبعد ذلك أدار المباراة الشهير لمصر ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الفراعنة بهدفين لهدف.

أما المباراة الخامسة فكانت ضد الجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتعادل الفراعنة بهدف لمثله.

أما المباراة الأخيرة فكانت في أمم إفريقيا الجارية ضد نيجيريا وخسر الفراعنة بهدف دون رد.