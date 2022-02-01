من الدرجة الثانية إلى الممتاز في الانتقالات الشتوية

شهدت فترة انتقالات الشتاء 2022 انتقال العديد من اللاعبين من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

وفي هذا التقرير يقدم لكم FilGoal.com جميع أسماء اللاعبين الذين انتقلوا من الدرجة اثانية إلى الدوري الممتاز في غترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أنتقل محمد غزال مواليد 2003 من الترسانة لسيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة مع نية البيع.

وتعاقد إنبي مع مؤمن راضي لاعب وسط بترول أسيوط.

كا انتقل أحمد فوزي لاعب وسط سبورتينج مواليد 2002 إلى بيراميدز لمدة خمسة مواسم.

وتعاقد الإسماعيلي مع خمسة لاعبين من الدرجة الثانية وهم مروان حمدي وأبو بكر حمزة الجمل من القناة، واستعارة شادي ماهر من دكرنس وحسن ياسين من الإنتاج الحربي.

كما تعاقد الإسماعيلي مع سايكو كونتي لاعب السكة الحديد بعد تسجيله 6 أهداف.

وانتقل جيروم فيليب مهاجم منتخب السويس إلى سموحة، كما حصل على أحمد عبد الحكم مدافع ميجا سبورت والذي كان معارا لنادي منتخب السويس.

وحصل إيسترن كومباني على ثلاثة لاعبين من القناة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم وهم أحمد حمزاوي، وأحمد عبد الموجود، والفلسطيني محمد صالح، كما حصل على عبد العزيز موسى لاعب أسوان على سبيل الإعارة أيضا.

وتعاقد المقاولون العرب مع خالد عبد الرازق من بتورجيت.

وتعاقد فيوتر مع كل من سليمان خالد مدافع بايونيرز وأليو مهاجم مستقبل وطن.