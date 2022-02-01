محمد دسوقى : نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي.. وسنقاتل للتتويج بكأس الرابطة

أعرب محمد دسوقي لاعب الإسماعيلي عن سعادته بالهدف الذي أحرزه في مرمى الجونة وساهم في فوز فريقه

وفاز الإسماعليلي على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخاسمة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.سعيد للغا

وقال دسوقي في تصرياحت للصحفيين عقب المباراة: "نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي التي تساندنا في المدرجات، وقد واجهنا سوء توفيق كبير في اللقاءات الماضية ولكن نجنا في رد الاعتبار".

وتابع "سعيد للغاية بالمساهمة في فوز فريقي وأتمنى من الله أن يوفقني في صناعة وتسجيل المزيد من الأهداف خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "تأهلنا لنصف النهائي في بطولة كأس الرابطة وسنقاتل من أجل التتويج بها سعيا لإعادة النادي إلى منصات التتويج بعد غياب طويل".

وأتم "أتمنى من الجماهير استمرار الدعم والصبر على اللاعبين خاصة أنهم على قدر كبير من الكفائة وأياض الجهاز الفني الذي يقوم بدوره على أكمل وجه".

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد تصدره للمجموعة الأولى.

وسيتكون نصف النهائي من الإسماعيلي، وفيوتشر، والاتحاد السكندري، وسيتم تحديد المتأهل الرابع اليوم ما بين غزل المحلة وإنبي.