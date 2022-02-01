محمد دسوقى : نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي.. وسنقاتل للتتويج بكأس الرابطة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

محمد دسوقي - شونجا - محمد حمص

أعرب محمد دسوقي لاعب الإسماعيلي عن سعادته بالهدف الذي أحرزه في مرمى الجونة وساهم في فوز فريقه

وفاز الإسماعليلي على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخاسمة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.سعيد للغا

وقال دسوقي في تصرياحت للصحفيين عقب المباراة: "نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي التي تساندنا في المدرجات، وقد واجهنا سوء توفيق كبير في اللقاءات الماضية ولكن نجنا في رد الاعتبار".

وتابع "سعيد للغاية بالمساهمة في فوز فريقي وأتمنى من الله أن يوفقني في صناعة وتسجيل المزيد من الأهداف خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "تأهلنا لنصف النهائي في بطولة كأس الرابطة وسنقاتل من أجل التتويج بها سعيا لإعادة النادي إلى منصات التتويج بعد غياب طويل".

وأتم "أتمنى من الجماهير استمرار الدعم والصبر على اللاعبين خاصة أنهم على قدر كبير من الكفائة وأياض الجهاز الفني الذي يقوم بدوره على أكمل وجه".

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد تصدره للمجموعة الأولى.

وسيتكون نصف النهائي من الإسماعيلي، وفيوتشر، والاتحاد السكندري، وسيتم تحديد المتأهل الرابع اليوم ما بين غزل المحلة وإنبي.

محمد دسوقي الإسماعيلي كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
حسين الشحات: نريد تحقيق إنجازا في كأس العالم للأندية بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا من الدرجة الثانية إلى الممتاز في الانتقالات الشتوية أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة
أخر الأخبار
حسين الشحات: نريد تحقيق إنجازا في كأس العالم للأندية 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ميلنر: بعض أهداف محمد صلاح تجعلك تقف وتصفق 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من الدرجة الثانية إلى الممتاز في الانتقالات الشتوية 16 دقيقة | الدوري المصري
محمد دسوقى : نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي.. وسنقاتل للتتويج بكأس الرابطة 28 دقيقة | مصر
أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
متعب: كنت مصابا قبل نهائي 2010.. وشاركت لكي لا أبعثر الأوراق 40 دقيقة | منتخب مصر
انتظام علي معلول في معسكر الأهلي.. وتعافي محمد محمود من إصابته 55 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي