أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة

قال محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط الأهلي إن فريقه يخوض منافسات كأس العالم للأندية في ظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

وقال أفشة: "نخوض البطولة بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة وهناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق اللاعبين لتعويض الظروف والغيابات".

ويعاني الأهلي من غياب لاعبيه الأساسيين مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد أشرف للتواجد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 فضلا عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.

واستدرك أفشة "لكن دوافعنا كبيرة فهي بطولة كبيرة والجماهير تنتظرها بفارغ الصبر، وهو ما يجعلنا جاهزين للقتال من أجل إسعادهم بأفضل ما يمكن".

وأكمل "هناك حالة من التركيز الكبير بين اللاعبين، والجميع على قدر ثقة الجماهير وسوف نقدم كل ما لدينا ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا خلال البطولة".

وأتم أفشة تصريحاته قائلا: "أتمنى كذلك التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا وأن يستطيع الفوز باللقب".