أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 12:29

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي "أفشة" - سموحة والأهلي

قال محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط الأهلي إن فريقه يخوض منافسات كأس العالم للأندية في ظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

وقال أفشة: "نخوض البطولة بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة وهناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق اللاعبين لتعويض الظروف والغيابات".

أخبار متعلقة
انتظام علي معلول في معسكر الأهلي.. وتعافي محمد محمود من إصابته كيروش يوجه رسالة مؤثرة للاعبي منتخب مصر متعب: كنت مصابا قبل نهائي 2010.. وشاركت لكي لا أبعثر الأوراق

ويعاني الأهلي من غياب لاعبيه الأساسيين مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد أشرف للتواجد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 فضلا عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.

واستدرك أفشة "لكن دوافعنا كبيرة فهي بطولة كبيرة والجماهير تنتظرها بفارغ الصبر، وهو ما يجعلنا جاهزين للقتال من أجل إسعادهم بأفضل ما يمكن".

وأكمل "هناك حالة من التركيز الكبير بين اللاعبين، والجميع على قدر ثقة الجماهير وسوف نقدم كل ما لدينا ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا خلال البطولة".

وأتم أفشة تصريحاته قائلا: "أتمنى كذلك التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا وأن يستطيع الفوز باللقب".

الأهلي أفشة كأس العالم للأندية
نرشح لكم
حسين الشحات: نريد تحقيق إنجازا في كأس العالم للأندية انتظام علي معلول في معسكر الأهلي.. وتعافي محمد محمود من إصابته أبو ظبي تعلن بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانا في مصر محمد هاني: شرف كبير لي حمل شارة قيادة الأهلي.. ولا يوجد شيء اسمه غيابات
أخر الأخبار
حسين الشحات: نريد تحقيق إنجازا في كأس العالم للأندية 8 دقيقة | كأس العالم للأندية
بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ميلنر: بعض أهداف محمد صلاح تجعلك تقف وتصفق 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من الدرجة الثانية إلى الممتاز في الانتقالات الشتوية 21 دقيقة | الدوري المصري
محمد دسوقى : نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي.. وسنقاتل للتتويج بكأس الرابطة 34 دقيقة | مصر
أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
متعب: كنت مصابا قبل نهائي 2010.. وشاركت لكي لا أبعثر الأوراق 45 دقيقة | منتخب مصر
انتظام علي معلول في معسكر الأهلي.. وتعافي محمد محمود من إصابته ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي