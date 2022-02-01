متعب: جدو كان سيبدأ نهائي إفريقيا 2010

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 12:22

كتب : FilGoal

عماد متعب - كأس الأمم الإفريقية 2010

كشف عماد متعب نجم منتخب مصر الأسبق عن تعرضه للإصابه قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية 2010 ولكنه شارك متحاملا على إصابته.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت مصابا في العضلة الخلفية قبل نهائي كأس إفريقيا 2010، دخلنا الملعب كنت أجري الإحماء منفردا مع شوقي غريب بعيدا عن الـ 11 لاعبا الذين سيبدأون المباراة".

وأضاف "محمد ناجي جدو كان سيشارك أساسيا بدلا مني، ركضت بسرعة أكثر من مرة خلال الإحماء لأرى هل ستتحمل العضلة المجهود أم لا".

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وأردف "ثم اجتمعت مع المدرب حسن شحاتة وقلت له أشعر بألم في العضلة لكنه لا يزيد، فقال لي حسنا سيشارك جدو، لكن شوقي غريب أقنع المعلم واتفقنا أن أبدأ المباراة".

وأتم "بدأت اللقاء حتى لا أبعثر أوراق المدير الفني، كابتن حسن كان يعتمد على مشاركة جدو في توقيت معين وليس منذ البداية. بعد اللقاء بقيت شهرا بعيدا عن الملعب بسبب الإصابة".

وفاز منتخب مصر باللقب بعد الفوز على غانا في المباراة النهائية بهد دون مقابل.

وسجل هدف مصر الوحيد محمد ناجي جدو بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.

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