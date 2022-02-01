انتظام علي معلول في معسكر الأهلي.. وتعافي محمد محمود من إصابته

انتظم علي معلول الظهير الأيسر للأهلي في معسكر الفريق اليوم عقب وصوله إلى الإمارات بعد نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب بلاده تونس.

وخضع معلول لمسحة طبية فور وصوله وقبل انتظامه في المعسكر للكشف عن فيروس كورونا.

وتعافى محمد محمود لاعب خط وسط الفريق من آلام العضلة الخلفية التي عانى منها مؤخرا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن محمد محمود سيشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وخضع لاعبو الأهلي لندوة تثقيفية عن كأس العالم للأندية تضمنت شرح اللوائح والقوانين وتعليمات التحكيم في البطولة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي سياق آخر بدأ أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي برنامجه العلاجي في النمسا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي بنجاح.

وأشار أبو عبلة إلى أن أكرم سوف يستمر في النمسا لأسبوع يخضع خلاله لبرنامج علاج طبيعي.