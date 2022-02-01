انتظام علي معلول في معسكر الأهلي.. وتعافي محمد محمود من إصابته

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 12:06

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المقاولون - علي معلول

انتظم علي معلول الظهير الأيسر للأهلي في معسكر الفريق اليوم عقب وصوله إلى الإمارات بعد نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب بلاده تونس.

وخضع معلول لمسحة طبية فور وصوله وقبل انتظامه في المعسكر للكشف عن فيروس كورونا.

وتعافى محمد محمود لاعب خط وسط الفريق من آلام العضلة الخلفية التي عانى منها مؤخرا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن محمد محمود سيشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وخضع لاعبو الأهلي لندوة تثقيفية عن كأس العالم للأندية تضمنت شرح اللوائح والقوانين وتعليمات التحكيم في البطولة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي سياق آخر بدأ أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي برنامجه العلاجي في النمسا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي بنجاح.

وأشار أبو عبلة إلى أن أكرم سوف يستمر في النمسا لأسبوع يخضع خلاله لبرنامج علاج طبيعي.

معلول الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة أبو ظبي تعلن بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانا في مصر محمد هاني: شرف كبير لي حمل شارة قيادة الأهلي.. ولا يوجد شيء اسمه غيابات قائمة الأهلي لـ مونديال الأندية – 22 لاعبا.. والدوليين يلحقون بهم بعد كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
متعب: كنت مصابا قبل نهائي 2010.. وشاركت لكي لا أبعثر الأوراق 10 دقيقة | منتخب مصر
انتظام علي معلول في معسكر الأهلي.. وتعافي محمد محمود من إصابته 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
كيروش يوجه رسالة مؤثرة للاعبي منتخب مصر 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تيسيما حكما لمباراة بوركينا فاسو والسنغال 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول ما قاله كيروش لـ أبو جبل بعد تحامله على الإصابة ضد المغرب 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر تصفيات كأس العالم – اليابان (0)(0) السعودية.. أفضلية خضراء 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أبو ظبي تعلن بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانا في مصر 55 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي