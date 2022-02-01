كيروش يوجه رسالة مؤثرة للاعبي منتخب مصر

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 12:05

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة شكر للاعبيه بعد اقترابهم من لقب كأس الأمم الإفريقية بالوصول للمربع الذهبي.

وصعد المنتخب المصري للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا بالفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال كيروش في رسالته للاعبين: "أحسنتم يا شباب.. لقد وصلنا إلى المربع الذهبي بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخب مصر".

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أنا متأكد من أنكم حظيتم بمزيد من الاحترام من المشجعين الحقيقيين بسبب سلوكنا المتواضع والطموح".

وأتم المدرب البرتغالي "بينما يستمر الآخرون في الحديث، نواصل السير نحو أهدافنا وحلمنا".

ويلعب الفراعنة مع الكاميرون الخميس المقبل في نصف النهائي.

وشهدت مباراة مصر والمغرب خروج أحمد حجازي ومحمد أبو جبل من المباراة بسبب الإصابة.

وتعرض منتخب مصر لسبع إصابات خلال البطولة وهم أكرم توفيق وأحمد فتوح أمام نيجيريا، ومحمود الونش أمام غينيا بيساو، ومحمد الشناوي وحمدي فتحي أمام كوت ديفوار وأخيرا أحمد حجازي ومحمد أبو جبل.

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