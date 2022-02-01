تيسيما حكما لمباراة بوركينا فاسو والسنغال

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

باملاك تيسيما

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تعيين باملاك تيسيما حكما لمباراة بوركينا فاسو والسنغال في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع السنغال غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب أحمد أوهيدجو بمدينة ياوندي.

ويتولى تيسيما مسؤولية إدارة المباراة ويعاونه كل من إبراهيم عبد الله محمد وجيلبيرت شيريوت، كحكمان مساعدان، وبيتر واويرو كاماكو حكما رابعا.

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بينما يتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم رضوان جيد ويعاونه كل من بشرى كربوبي وفتحية جرمومي.

ويلتقي الفائز في المباراة مع الفائز من مباراة مصر والكاميرون في المباراة النهائية.

السنغال بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية 2021 باملاك تيسيما
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