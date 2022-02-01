مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول ما قاله كيروش لـ أبو جبل بعد تحامله على الإصابة ضد المغرب

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 11:46

كتب : بسام أبو بكر

محمد أبو جبل مع منتخب مصر أمام المغرب

تعرض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في مواجهة المغرب ورفض الخروج مستبدلا أكثر من مرة إلى أن غلبه الألم.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

مصر

فكيف كان رد فعل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تصرف أبو جبل؟

قال مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "كيروش أشاد بحماس وروح أبو جبل خلال مشاركته طوال لقاء المغرب وقام باحتضانه".

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واستدرك "لكن كيروش قال لأبو جبل إنه لم يكن هناك داع للتحامل على نفسه بعد تعرضه للإصابة كي لا تتفاقم".

يذكر أنه في نهاية المطاف اضطر أبو جبل للخروج مستبدلا وشارك محمد صبحي بدلا منه.

وفاز منتخب مصر على المغرب بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكاميرون الخميس المقبل في ملعب أوليمبي في نصف النهائي.

وقال أبو جبل في وقت سابق إنه يعاني من شد عضلي وسيشارك في مواجهة الكاميرون.

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