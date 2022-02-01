ليون يفسخ عقد إسلام سليماني بالتراضي.. وعودته إلى ناديه السابق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي فسخ تعاقده مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني بالتراضي.

إسلام سليماني

النادي : سبورتنج لشبونة

أولمبيك ليون

وأفاد النادي في بيان: "توصلنا إلى اتفاق مع إسلام سليماني لإنهاء عقده".

وأضاف البيان "لقد انضم إسلام سليماني لنا مجانا قادما من ليستر سيتي في يناير 2021، وكان قد وقع عقدًا لمدة 18 شهرا حتى 30 يونيو 2022".

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بعدها أعلن نادي سبورتنج لشبونة عودة المهاجم الجزائري إلى صفوفه مرة أخرى,

ووقع سليماني على عقد عودته إلى لشبونة حتى صيف 2023.

سليماني شارك مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية وودع المنافسات من الدور الأول.

إسلام سليماني ليون سبورتنج لشبونة
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ليون يفسخ عقد إسلام سليماني بالتراضي.. وعودته إلى ناديه السابق 46 دقيقة | ميركاتو
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