انتهت تصفيات كأس العالم – اليابان (2)(0) السعودية

تابع مباشرة مباراة اليابان والسعودية اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مواجهات المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة بعد 7 جولات ورصيدها 19 نقطة مقابل 15 لليابان و14 لأستراليا و7 لعمان و5 للصين ولا رصيد لفيينام.

والفوز يضمن للسعودية التأهل لكأس العالم 2022، بينما فوز اليابان أو التعادل يؤجل الحسم.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى المونديال، بينما يلعب الثالث ضد نظيره من المجموعة الأولى ثم الفائز يواجه خامس أمريكا الجنوبية على مقعد في العرس العالمي.

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نهاية المباراة. أول هزيمة للسعودية في التصفيات

ق92: أووووووووه! تدخل رائع من عبد الإله الحمدان في اللحظة الأخيرة قبل تسديد لاعب اليابان الكرة في الشباك

ق86: فرصة خطيرة جديدة لليابان. عرضية من اليمين كاد يتابعها مايدا قبل تدخل العويس

ق85: اختراق رائع من اليمين للسعودية قبل أن يستلم باهبري الكرة داخل المنطقة ومررها لكن الدفاع يواصل تألقه

ق82: أوووووه! تاكوما أسانو كاد يسجل هدفا ثالثا لليابان لكنه سدد الكرة فوق العارضة إثر كرة عرضية

ق76: أخطاء كثيرة لدفاع السعودية تهدد مرمى العويس باستقبال هدف ثالث

ق73: تبديلان للسعودية. مشاركة خالد الغنام وعبد الله الحمدان و بدلا من سلطان الغنام وفراس البريكان

ق71: باهبري يحاول الاختراق من اليمين لكن دفاع اليابان يبعد الكرة إلى ركلة ركنية

ق69: تراجع كبير في أداء السعودية في الشوط الثاني، ويبدو اللقاء قريبا من اليابان

ق68: تسديدة من سعود عبد الحميد لكن الكرة تصل سهلة للحارس جوندا

ق65: اليابان تواصل سيطرتها وتهديدها لمرمى السعودية. مينامينو يسدد كرة من مسافة بعيدة لكنها مرت بجوار القائم

ق61: محاولات يابانية مستمرة من اليسار. الساموراي يسيطر رغم تقدمه بهدفين

ق60: سيطرة يابانية تامة في الملعب، والسعودية بعيدة تماما عن تهديد مرمى جوندا

ق58: محاولة يابانية جديدة من اليسار ومينامينو يخترق قبل أن يتدخل باهبري ويبعد الكرة

ق55: سعود عبد الحميد وهتان باهبري يدخلان بدلا من فهد المولد وعلي الحسن. تبديلان للسعودية

ق53: أفضلية يابانية تامة منذ بداية الشوط الثاني كللها الساموراي بتسجيل هدف ثان قربه من اقتناص الثلاث نقاط

ق50: جول جديد لليابان. ايتو وجه تسديدة رائعة في الشباك من خارج منطقة الجزاء بعدما استلم الكرة دون ضغط من لاعب سعودي

الهدف الثاني لليابان سجله اللاعب جونيا إيتو عند الدقيقة 50 اليابان 2 - 0 السعودية#معاك_يالأخضر#السعودية_اليابان #قنوات_SSC pic.twitter.com/Oat0N2h6hM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2022

ق48: أوووووه! مينامينو كاد يسجل مجددا. عرضية رائعة من اليمين يقابلها مينامينو بتسديدة على الطائر لكن الكرة تمر بجوار القائم. بداية قوية للساموراي في الشةط الثاني

ق46: ناجاتومو يحاول من اليسار لكن الغنام يتصدى له ويحصل على ركلة مرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول. السعودية حاولت كثيرا دون تهديد للمرمى وفي المقابل استغلت اليابان مهارة جناحها الرائع ايتو

ق50: ركنية جديدة للسعودية، لكن تفوق كبير لليابان في الكرات العالية

ق46: عرضية من اليمين عن طريق سلطان الغنام لكن الكرة تخرج إلى ركلة ركنية

ق45: 5 دقائق مضافة كوقت بديل

ق44: السعودية لا تزال تحاول من اليسار لكنها تجد صعوبة في تهديد مرمى شويشي جوندا

ق42: الحكم يشير باستمرار اللعب، لا وجود لركلة جزاء. استئناف اللعب وركنية للسعودية

ق41: الحكم ينتظر رأي الفيديو في سقوط لاعب اليابان داخل منطقة جزاء السعودية

ق40: ضغط ياباني مستمر وايتو لا يزال خطيرا، اخترق من اليمين وسدد لكن تصدى العويس قبل أن تصل الكرة للاعب ياباني سقط في منطقة الجزاء لكن الحكم لم يحتسب خطأ

ق39: ركنية سعودية من اليمين نفذها سالم الدوسري لكن أبعدها دفاع اليابان

ق35: عرضية رائعة من الشهراني من اليسار وكاد محمد كنو يضرب الكرة برأسه لكن مرت خارج منطقة جزاء اليابان

ق32: هدف أول لليابان. انطلاقة رائعة من ايتو في اليمين قبل أن يمرر الكرة عرضية إلى مينامينو الذي راوغ مدافع السعودية ثم سدد الكرة لتصطدم بقدم العويس ثم إلى داخل الشباك

الهدف الأول لليابان سجله اللاعب تاكومي مينامينو عند الدقيقة 31 اليابان 1 - 0 السعودية#معاك_يالأخضر#السعودية_اليابان #قنوات_SSC pic.twitter.com/xPhm3wNRpr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2022

ق30: عرضية من ناجاتومو لكن يبعدها الشهراني. ضغط ياباني. محاولات يابانية مستمرة من الجانبين

ق29: اختراق مميز من ايتو بعد مراوغة الشهراني قبل أن يمرر الكرة عرضية وأبعدها العويس

ق27: دفاع اليابان يبعد الكرة إثر الركلة الركنية قبل أن يسدد الشهراني لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق26: العويس حارس السعودية يطلب رش رذاذ مسكن على قدمه

ق26: ركنية للسعودية. ضغط ثوي للأخضر الذي يريد النيل من شباك اليابان

ق24: محاولة يابانية ومينامينو يسدد الكرة صوب المرمى قبل أن يبعدها الحارس محمد العويس لكن تبين أن الأول كان متسللا

ق23: تبديل اضطراري أول للسعودية بخروج المالكي ونزول عبد الملك الخيبري

ق22: عرضية سعودية من ركلة حرة لكن يبعدها دفاع اليابان

ق21: بطاقة صفراء لكو إيتاكورا مدافع اليابان بعد التحام مع فهد المولد

ق18: يبدو المالكي لن يستطيع استكمال المباراة. لكنه يشير إلى رغبته في الاستمرار

ق16: خطأ للسعودية بعد التحام من يونيا ايتو ضد عبد الإله المالكي

ق14: خطأ للخطير سالم الدوسري في نصف ملعب اليابان. اعتماد كبير عليه في هجوم الأخضر لكن يقابله القوي هيروكي ساكاي الظهير الأيمن

ق13: ارتفاع نسق المباراة واليابان تضغط من اليسار عن طريق المخضرم يوتو ناجاتومو لكن دفاع السعودية يبعد الكرة

ق12: أفضلية سعودية لكن المحاولات من اليسار لا تزال تصطدم بحائط ياباني صلب

ق10: تمريرة عرضية من ياسر الشهراني لكن يبعدها دفاع اليابان

اليابان تسعى لمشاركة سابعة على التوالي في المونديال، بينما السعودية شاركت 5 مرات آخرها في روسيا 2018

ق8: محاولة يابانية من اليمين لكن الكرة تخرج لتصبح ركلة مرمى للأخضر

ق6: خطأ جديد لليابان. بداية قوية للسعودية لكن بحماس زائد نوعا ما أدت إلى كثير من الأخطاء لصالح الساموراي

ق4: خطأ لليابان وبطاقة صفراء لعلي البليهي بعد التحام في وسط الملعب

ق4: ضغط عال مبكر للسعودية بخلاف اليابان. يبدو الأخضر عازما على حسم التأهل اليوم

ق2: استحواذ مبكر للسعودية وسالم الدوسري يحاول من اليسار لكن خطأ لليابان

حضور جماهيري متوسط في ملعب سايتاما 2002. والمباراة يديرها الحكم كو هيونج-جين المنتمي لكوريا الجنوبية

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل وتنقلها قناة SSC 7

السعودية لم تخسر أي مباراة في المرحلة الثالثة من التصفيات، فازت 6 مرات وتعادلت في مباراة. في لقاء الذهاب ضد اليابان انتصرت بهدف فراس البريكان. بينما اليابان فازت 5 مرات ونالت خسارتين.