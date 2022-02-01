مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-2-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك والسعودية والإمارات

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة محليا أو دوليا.

وفي تمام الخامسة مساء سيواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه غزل المحلة منافسه سيراميكا كليوباترا.

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" وفي الوقت ذاته سيواجه فاركو نظيره إنبي.

وفي تصفيات كأس العالم في قارة آسيا سيواجه منتخب السعودية نظيره اليابان الساعة 12 و10 دقائق وتذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 7".

وعبر قناة "إس إس سي سبورت 6" سيواجه منتخب الإمارات نظيره إيران في الرابعة والنصف مساء.

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