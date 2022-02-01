مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-2-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك والسعودية والإمارات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة محليا أو دوليا.

وفي تمام الخامسة مساء سيواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أخبار متعلقة
حمدي علاء يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى سموحة معارا بمشاركة ميسي ومبابي.. سان جيرمان يودع كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح زد: خطط تطوير قطاع الناشئين مستمرة.. ضم 9 نجوم لفريق 2006 ومدرب ألماني عالمي

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه غزل المحلة منافسه سيراميكا كليوباترا.

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" وفي الوقت ذاته سيواجه فاركو نظيره إنبي.

وفي تصفيات كأس العالم في قارة آسيا سيواجه منتخب السعودية نظيره اليابان الساعة 12 و10 دقائق وتذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 7".

وعبر قناة "إس إس سي سبورت 6" سيواجه منتخب الإمارات نظيره إيران في الرابعة والنصف مساء.

اضغط هنا لمعرفة مواعيد كل المباريات والقنوات الناقلة لها

الزمالك كأس الرابطة السعودية تصفيات المونديال الإمارات
نرشح لكم
حمدي علاء يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى سموحة معارا زد: خطط تطوير قطاع الناشئين مستمرة.. ضم 9 نجوم لفريق 2006 ومدرب ألماني عالمي مدرب الكاميرون: نعرف قوة مصر.. وما قمنا به ليس سهلا كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-2-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك والسعودية والإمارات 51 دقيقة | مصر
ديلي آلي ينتقل إلى إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
حمدي علاء يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى سموحة معارا 10 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة ميسي ومبابي.. سان جيرمان يودع كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح 11 ساعة | الدوري الفرنسي
زد: خطط تطوير قطاع الناشئين مستمرة.. ضم 9 نجوم لفريق 2006 ومدرب ألماني عالمي 11 ساعة | الدوري المصري
مدرب الكاميرون: نعرف قوة مصر.. وما قمنا به ليس سهلا 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر 11 ساعة | رياضات أخرى
محمد هاني: شرف كبير لي حمل شارة قيادة الأهلي.. ولا يوجد شيء اسمه غيابات 11 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي