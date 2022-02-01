حمدي علاء يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى سموحة معارا

أعلن حمدي علاء لاعب خط وسط الزمالك الشاب انتقاله إلى سموحة على سبيل الإعارة.

حمدي علاء النادي : الزمالك

وقال حمدي علاء لـFilGoal.com: "انتقلت إلى سموحة معارا من الزمالك لستة أشهر".

وواصل "سأشارك في المران بداية من يوم الأربعاء".

وأتم "الإعارة جاءت للمشاركة بشكل أكبر كي أثبت نفسي وأعود إلى بيتي الزمالك بشكل أفضل".

ويعد حمدي علاء من مواليد سنة 2000 وخاض مباراة وحيدة مع الزمالك في كأس الرابطة المصرية.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بعد خوضه لسبع مباريات.

وسبق لـFilGoal.com الكشف عن مسيرة حمدي علاء وصولا إلى الفريق الأول في الزمالك.

كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك قادما من المصرية للاتصالات موسم 2015-2016، لكن الصفقة توقفت بسبب طلب المصرية للاتصالات مليون جنيه للاستغناء عنه.

سافر حمدي إلى تركيا لتغيير الصفة من لاعب هاوي إلى محترف، واخُتبر في جالاتاسراي وانضم للفريق الرديف لمدة موسمين وحصل معهم على لقبي دوري وكأس، ثم انتقل لمدة 6 أشهر لصفوف أسطنبول سبورت.

عاد إلى الزمالك في موسم 2018-19 وحصد لقب دوري 99 الموسم الماضي.

صُعد مباراة عقب مباراة الإسماعيلي في دوري 99 الموسم قبل الماضي ومن يومها حتى الآن متواجد مع الفريق الأول، تواجد في قائمة مباريات الزمالك بكأس مصر وحصد لقب الدوري، وجدد الموسم الماضي تعاقده مع النادي لمدة 4 مواسم.