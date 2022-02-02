لن يحقق حلم جده أبدا.. أوباميانج إلى برشلونة

"قبل أن يتوفى جدي بعامين وعدته أنني سألعب لريال مدريد يوما ما، أعلم أن هذا ليس سهلا لكنني سأبقي ذلك دائما في ذهني" بيير إيمريك أوباميانج حينما كان لاعبا في بروسيا دورتموند في عام 2016.

لكن يبدو أن ذلك الحلم لن يتحقق أبدا.

أوباميانج ينتقل إلى برشلونة رسميا قادما من صفوف أرسنال.

وانضم أوباميانج إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أرسنال بالتراضي.

وتعاقد برشلونة مع أوباميانج حتى صيف 2025 مع خيار فسخ التعاقد في صيف 2023 بالاتفاق بين الطرفين.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أوباميانج مع برشلونة 100 مليون يورو.

وكان أوباميانج سافر إلى برشلونة صباح يوم الإثنين للخضوع لفحص طبي وتوقيع العقود لانتقاله إلى النادي الكتالوني.

لكن حدثت مشاكل في الاتفاق حول بعض بنود التعاقد وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية والإنجليزية أن الصفقة لن تتم.

لكن ظهر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وأعلن أنهم بصدد حل كافة المشاكل لإتمام الصفقة.

وبالفعل حُلت جميع المشاكل وأصبح أوباميانج لاعبا في صفوف برشلونة رسميا.

وبذلك سيصبح المهاجم الجابوني هو ثالث صفقات برشلونة بعد ضم فيران توريس من مانشستر سيتي وآداما تراوري على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون.

وكان أوباميانج تم تجريده من شارة قيادة أرسنال بسبب مشكلة انضباطية وتم استبعاده من تشكيل الفريق وكذلك البعثة المسافرة إلى الإمارات لخوض معسكر تدريبي استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وكان أوباميانج ينتهي تعاقده مع أرسنال في صيف عام 2023.

وخاض اللاعب صاحب الـ32 عاما مع أرسنال 163 مباراة سجل خلالهم 92 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج أوباميانج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018-2019 كما ظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.