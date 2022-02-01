بمشاركة ميسي ومبابي.. سان جيرمان يودع كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - ميسي

ودع باريس سان جيرمان كأس فرنسا أمام نيس من دور الـ16 للبطولة، وذلك بعد الوصول لركلات الترجيح.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

نيس
باريس سان جيرمان

وفاز نيس على سان جيرمان بنتيجة 6-5 في ركلات الترجيح.

وخاض سان جيرمان المباراة بالتشكيل الأساسي في غياب نيمار المصاب، وسيرجيو راموس الموقوف.

أخبار متعلقة
مدرب الكاميرون: نعرف قوة مصر.. وما قمنا به ليس سهلا أثليتك: مانشستر يونايتد أبلغ لينجارد برفض رحيله في الانتقالات الشتوية هرب من معتقل الدكة.. فان دي بيك ينتقل إلى إيفرتون

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ذهب الفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وسجل لباريس كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي وجوليان دراكسلر وماركو فيراتي وجوان بيرنات.

بينما أهدر كل من ليوناردو باريدس واللاعب الشاب تشافي سيمون.

وبذلك يودع سان جيرمان البطولة بعدما فاز بلقب كأس فرنسا في آخر نسختين.

باريس سان جيرمان كأس فرنسا
نرشح لكم
تقرير: بلايلي ينضم إلى بريست الفرنسي لو باريزيان: إصابة جديدة لراموس قبل مواجهة ريال مدريد بمشاركة ميسي كبديل.. راموس يسجل في رباعية باريس سان جيرمان تقرير: أندية فرنسية مهتمة بضم زيزو
أخر الأخبار
بمشاركة ميسي ومبابي.. سان جيرمان يودع كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح 24 دقيقة | الدوري الفرنسي
زد: خطط تطوير قطاع الناشئين مستمرة.. ضم 9 نجوم لفريق 2006 ومدرب ألماني عالمي 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الكاميرون: نعرف قوة مصر.. وما قمنا به ليس سهلا 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر 44 دقيقة | رياضات أخرى
محمد هاني: شرف كبير لي حمل شارة قيادة الأهلي.. ولا يوجد شيء اسمه غيابات 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
فاركو يتعاقد مع لاعب الأخضر الليبى ومهاجم غينيا بيساو 56 دقيقة | الدوري المصري
بينهم مروان صحراوي.. فيوتشر يعلن أربع صفقات في سوق الانتقالات الشتوية ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن موعد مواجهة ساجرادا في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي