بمشاركة ميسي ومبابي.. سان جيرمان يودع كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح

ودع باريس سان جيرمان كأس فرنسا أمام نيس من دور الـ16 للبطولة، وذلك بعد الوصول لركلات الترجيح.

وفاز نيس على سان جيرمان بنتيجة 6-5 في ركلات الترجيح.

وخاض سان جيرمان المباراة بالتشكيل الأساسي في غياب نيمار المصاب، وسيرجيو راموس الموقوف.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ذهب الفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وسجل لباريس كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي وجوليان دراكسلر وماركو فيراتي وجوان بيرنات.

بينما أهدر كل من ليوناردو باريدس واللاعب الشاب تشافي سيمون.

وبذلك يودع سان جيرمان البطولة بعدما فاز بلقب كأس فرنسا في آخر نسختين.