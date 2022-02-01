زد: خطط تطوير قطاع الناشئين مستمرة.. ضم 9 نجوم لفريق 2006 ومدرب ألماني عالمي

أعلن نادي زد إف سي، ضم 9 لاعبين جدد من أندية الزمالك وسموحة والمقاولون العرب ومصر للمقاصة لفريق مواليد 2006، وذلك ضمن صفقات موسم الانتقالات الشتوية الحالي، يأتي ذلك في إطار سعي النادي لإعداد أفضل قطاع ناشئين في مصر وأفريقيا من خلال اكتشاف وضم العناصر الشابة الموهوبة وتطوير مستواهم وفقًا لأحدث الأنظمة التدريبية في العالم وتحت إشراف كبار المدربين في مصر بالتعاون مع خبراء من نادي بورسيا دورتموند الألماني، والذي يعد أحد أهم مدارس إعداد الناشئين البارزة في أوروبا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين 31 يناير، على هامش توقيع الصفقات الجديدة وعقود انتقالها لنادي زد اف سي وهم: محمد هيثم (مهاجم) وعمر خضر (لاعب وسط) من نادي الزمالك، مصطفى عكاشة (خط وسط)، محمد عبد المنعم (ظهير أيسر)، أحمد عبد العزيز (مدافع)، بدر جمال (مهاجم) قادمين من نادي مصر للمقاصة، ومروان حامد ويلعب مدافع منتقل من نادي المقاولون العرب، ولاعبين من سموحة أحمد الزهدي (جناح) وعبد الرحمن وحيد (مدافع).

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي زد ونجوم الكرة السابقين وهم :أنسي ساويرس، هيثم عبدالعظيم ، سيف زاهر، أحمد حسام (ميدو)، محمد زيدان وأحمد حسن.

وفي ذلك الإطار قال سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي: "نادي زد اف سي يخطط لبناء فريق عالمي من مواليد 2006 عبر تطوير كافة الجوانب السلوكية والنفسية والبدنية للاعبين المميزين بهذه الفئة العمرية وفقًا لأحدث النظم العلمية والعالمية".

وتابع "يحرص النادي على توفير التجربة الأوروبية لمصر من خلال شراكة بين نادي زد اف سي مع بورسيا دورتموند؛ لأنه من أكبر وأحسن مدارس الناشئين في أوروبا يتخرج منها سنويًا ناشئين محترفين، بهدف تجهيزهم للمشاركة مع المنتخب القومي بأولمبياد 2028 وكأس العالم 2030".

ويتولى قيادة الفريق الألماني سفين كاهليرت بهدف تطوير مستوى اللاعبين.

وعرض سفين كاهليرت المدير الفني لفريق 2006 بنادي زد اف سي خطته التي سيتبعها في الفترة القادمة والتي تضم "سوف نضع كل خبراتنا وعلمنا و مجهودنا في تطوير مهارة كل لاعب حتى نصل الى مستوى أحترافي عالمي و تحقيق كل الأهداف و في صيف 2024 نتمكن من عرض لاعب أو أكثر للاحتراف، كما عبر عن بالغ سعادته بكونه جزء من هذه المنظومة وتوليه المسئولية الفنية لفريق 2006 كذلك كمدير فني لقطاع الناشئين في نادي زد أف سي.