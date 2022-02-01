مدرب الكاميرون: نعرف قوة مصر.. وما قمنا به ليس سهلا

قال أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون إنه يعرف قوة مصر جيدا وذلك قبل مباراة الفريقين الخميس المقبل.

ويستعد منتخب الكاميرون لملاقاة مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب أوليمبي.

وقال كونسيساو في تصريحات لموقع "سي أر تي في ويب" عن المباراة: "أنا سعيد للغاية بالفريق منذ بداية البطولة، في الحقيقة سنلعب مباراة صعبة وتنافسية".

وواصل "اللاعبون كانوا مثاليين واتبعوا الخطة والاستراتيجية الموضوعة جيدا وسنواصل العمل للوصول إلى الهدف".

وأضاف "الخصم القادم هو منتخب مصر وهو الفريق الأكثر ألقابا في القارة الأفريقية".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "نحن نعلم قوة مصر ويجب أن نواصل التحسن كما نفعل منذ البداية ونتمنى أن يستمر اللاعبون في اتباع السلوك التنافسي ذاته والحفاظ على الطموح للوصول إلى النهائي وتحقيق هدفنا الموضوع منذ البداية".

وأردف "نتطلع لمواصلة اكتساب الصلابة والحفاظ على الروح المعنوية العالية".

وتابع "أنا سعيد بما قدمناه في البطولة حتى الآن ونواصل تحليل عملنا للوصول إلى القوة القصوى".

وواصل "بقينا هنا لأكثر من 30 يوما في روتين وبعيدا عن عائلاتنا وهذا ليس سهلا".

وأتم كونسيساو تصريحاته "ولكن اللاعبون في قمة تركيزهم لتحقيق الهدف الذي حددناه منذ البداية".