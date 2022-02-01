كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة.

وتغلب الأهلي على فريق سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات ربع النهائي.

وجاء نتيجة الأهلي في الأشواط الثلاثة كالآتي: (25-13، 25-17، 27-25).

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وفاز الزمالك على فريق هيليوبوليس بنفس النتيجة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاء نتيجة أشواط الزمالك كالآتي: (25-19، 25-15، 25-19).

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزهور وبتروجت في نصف نهائي المسابقة.

أما الزمالك فينتظر الفائز من مواجهة سموحة أمام (الفائز من مواجهة الجيش ضد اتحاد الشرطة).

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة في وقت لاحق أن موعد مباريات قبل النهائي والنهائي سيتم الإعلان عنهما بعد انتهاء ربع النهائي.

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