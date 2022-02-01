محمد هاني: شرف كبير لي حمل شارة قيادة الأهلي.. ولا يوجد شيء اسمه غيابات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

محمد هاني ومصطفى شوبير - الأهلي × الجونة

عبر محمد هاني لاعب الأهلي عن شعوره بالفخر بعدما حمل شارة قيادة الفريق الأحمر.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال محمد هاني عبر صفحة الأهلي الرسمية: "أنت تعمل في النادي الأهلي حتى تؤدي المطلوب منك عندما يحتاجك الفريق".

وأضاف "يجب أن تكون قدر المسؤولية ونحن سنمثل الأهلي أمام العالم كله في مونديال الأندية وعلينا أن نثبت أنفسنا ونظهر للجميع مواهبنا".

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وواصل "كل اللاعبين على قدر المسؤولية ولا يوجد شيء اسمه الغيابات، فكل اللاعبين رجال".

وشدد "حلم لأي لاعب المشاركة في كأس العالم للأندية، فهو أعلى مستوى مع الفريق".

وانتقل للحديث عن شارة قيادة الأهلي قائلا: "شرف كبير لي ارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر، وأن أكون القائد في أحد المباريات الرسمية".

وأتم تصريحاته "رسالتي للجمهور هو الاستمرار في دعمنا كما اعتدنا منه، وإن شاء الله سنحقق شيئا جيدا في كأس العالم للأندية، واتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي".

وكان محمد هاني حمل شارة قيادة الأهلي خلال مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل.

الأهلي كأس العالم للأندية محمد هاني
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