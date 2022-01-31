فاركو يتعاقد مع لاعب الأخضر الليبى ومهاجم غينيا بيساو

نجح نادى فاركو في التعاقد مع محمد أسامة لاعب خط وسط الأخضر الليبى الحالي والاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم الاثنين.

محمد أسامة النادي : الأخضر فاركو

ويأتي ذلك لدعم خط وسط الفريق البرتقالى في النصف الثانى من الموسم في صفقة انتقال حر.

كما نجح نادى فاركو في التعاقد مع جيفرسون اينكادا مهاجم منتخب غينيا بيساو لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وشارك جيفرسون مع منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون وظهر بشكل متميز خلال مباريات غينيا بيساو بدور المجموعات للبطولة المرموقة.

وبذلك يكون جيفرسون اينكادا هو الصفقة الثالثة لفاركو في الميركاتو الشتوى بعد التعاقد شكرى نجيب مهاجم الاسماعيلى لمدة أربعة مواسم ومحمد أسامة لاعب الأخضر الليبى لمدة موسمين ونصف.

وجاء التعاقد مع محمد أسامة بناء على رغبة مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو وذلك في ظل القدرات الفنية المتميزة التي يتمتع بها اللاعب.

ويشغل أسامة مركزي الوسط والهجوم وسبق وأن شارك في 83 مباراة في الدوري المصري.

وكان محمد أسامة قد سبق له اللعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، ولعب لأندية، المصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري، ونادى بتروجيت وأسوان قبل خوض تجربة الاحتراف في الدوري الليبى.

وسجل أسامة هدفين في الدوري المصري وصنع 6 آخرين طوال مسيرته.