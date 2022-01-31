يوسف بلايلي إلى بريست الفرنسي

الإثنين، 31 يناير 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي بريست

أعلن نادي بريست الفرنسي التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

يوسف بلايلي

النادي : ستاد بريست 29

ستاد بريست 29

ووقع اللاعب الجزائري على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع لو 10 سبورت الفرنسي فإنه سيكون هناك إمكانية لمد التعاقد لثلاث سنوات أخرى بعد ذلك.

أخبار متعلقة
نهاية مشواره في أمم إفريقيا.. منتخب مصر يعلن التشخيص النهائي لإصابة حجازي مران المنتخب - الشناوي يواصل العلاج.. استشفاء أبو جبل ونتيجة المسحة منافس الأهلي - الهلال يعلن قيد 7 لاعبين استعدادا لدوري أبطال إفريقيا مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول 3 طلبات من كيروش من أجل الكاميرون.. المسحات وثكنة عسكرية

ويحتل نادي بريست المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما حصد 28 نقطة ويبتعد عن المركز الخامس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بفارق ست نقاط فقط.

وكان بلايلي فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري في شهر ديسمبر الماضي بالتراضي دون الكشف عن الأسباب.

ولكن بعد عدة أيام كشف فيصل الشعيبي المدير التنفيذي لنادي قطر عن الأسباب وقال: "بلايلي طلب زيادة عقده مع نهاية الموسم الماضي، ولم يقدر النادي على ذلك. ثم طلب في بداية الموسم الجاري الانتقال لناد آخر، لكن العرض لم يكن مناسبا".

وأضاف "مستوى بلايلي لم يرق لطموحات النادي، بخلاف ما ظهر به مع منتخب الجزائر. والد اللاعب قال إنه تلقى عرضا أوروبيا. اجتمعت الإدارة مع الجهاز الفني وقررا فسخ العقد، اللاعب جاء النادي بعد مباراة الجزائر وقطر مباشرة لننهي الأمور".

وأتم "بلايلي تنازل عن مستحقات والنادي وافق على رحيله لأن العرض المقدم كان جيدا".

ولعب بلايلي في نادي قطر من نوفمبر 2020 ومثل النادي في 24 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وبعد ذلك كان بلايلي قريبا من الانضمام إلى مارسيليا بأن عدم امتلاك اللاعب لوكيل أعمال معتمد وإدارة والده لكافة أمور مسيرته عقد الصفقة.

يوسف بلايلي الجزائر بريست الفرنسي
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - على رأسهم إيجالو والدوسري.. 30 لاعبا في قائمة الهلال بعد رحيله عن الاتفاق.. أزارو ينضم إلى عجمان الإماراتي مصدر من التعاون لـ في الجول: مصطفى محمد ضمن الخيارات أمامنا.. نستهدف استعارته تشكيل أمم إفريقيا - تغييران لـ المغرب أمام مصر
أخر الأخبار
مدرب الكاميرون: نعرف قوة مصر.. وما قمنا به ليس سهلا 59 ثاتيه | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر 11 دقيقة | رياضات أخرى
محمد هاني: شرف كبير لي حمل شارة قيادة الأهلي.. ولا يوجد شيء اسمه غيابات 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
فاركو يتعاقد محمد أسامة لاعب الأخضر الليبى 23 دقيقة | الدوري المصري
فيوتشر يدعم دفاعه بضم مروان صحراوي 32 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن موعد مواجهة ساجرادا في دوري الأبطال 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
يوسف بلايلي إلى بريست الفرنسي ساعة | الوطن العربي
نهاية مشواره في أمم إفريقيا.. منتخب مصر يعلن التشخيص النهائي لإصابة حجازي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي