نهاية مشواره في أمم إفريقيا.. منتخب مصر يعلن التشخيص النهائي لإصابة حجازي

الإثنين، 31 يناير 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل إصابة مدافعه أحمد حجازي.

وغادر أحمد حجازي مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وتأكدت إصابة اللاعب بتمزق في أوتار العضلة الضامة وهو ما يستلزم علاجه في أحد المراكز المتخصصة وبالتاي عدم قدرته على استكمال آخر مباراتين في البطولة.

وشهدت مباراة مصر والمغرب خروج أحمد حجازي ومحمد أبو جبل من المباراة بسبب الإصابة.

وصعد المنتخب المصري للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا بالفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب الفراعنة مع الكاميرون الخميس المقبل في نصف النهائي.

وتعرض منتخب مصر لسبع إصابات خلال البطولة وهم أكرم توفيق وأحمد فتوح أمام نيجيريا، ومحمود الونش أمام غينيا بيساو، ومحمد الشناوي وحمدي فتحي أمام كوت ديفوار وأخيرا أحمد حجازي ومحمد أبو جبل.

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