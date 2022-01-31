مران المنتخب - الشناوي يواصل العلاج.. استشفاء أبو جبل ونتيجة المسحة

الإثنين، 31 يناير 2022 - 22:52

كتب : بسام أبو بكر

أحمد حجازي - ماما بالدي - مصر - غينيا بيساو

أدى منتخب مصر مرانه على فترتين استعدادا لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر

وتضمنت الفترة الأولى الصباحية من المران تدريبات بدنية واستشفائية في مقر إقامة المنتخب.

فيما أدى منتخب مصر التدريب المسائي على الملعب الفرعي لاستاد أحمدو أهيدجو في العاصة الكاميرونية ياوندي.

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تم تقسيم اللاعبين صباحا إلى مجموعتين تضم الأولى الذين شاركوا في مباراة أمس الأحد ضد المغرب، بينما ضمت الثانية اللاعبين الذين لم يشاركوا و الذين شاركوا في جزء منها لاختلاف الحمل التدريبي.

وشارك في المران جميع اللاعبين عدا أحمد حجازي، واكتفى محمد أبو جبل في التدريبات الصباحية بالاستشفاء بعد أن أكدت الآشعة التي أجراها إصابته باجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من التدريب المسائي.

وأجرت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الاجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي البطولة بملعب أوليمبيه مساء الخميس المقبل.

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