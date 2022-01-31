منافس الأهلي - الهلال يعلن قيد 7 لاعبين استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 31 يناير 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

الهلال - الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني قيد سبعة لاعبين جدد استعدادا لخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الهلال السوداني في المجموعة الأولى بجوار كل من الأهلي وصنداونز والمريخ.

وكشف بيان الهلال: "أكمل النادي قبل قليل إضافة 7 عناصر إلى قائمة الفريق الإفريقية".

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وأضاف "ويأتي ذلك تمهيدا للمشاركة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا".

وجاءت الأسماء كالآتي: "حسن متوكل، إسحاق آدم، الملاوي جيرارد فيري، السنغالي دياواندو دياجني، النيجيري عبد الجليل عبدول، النيجيري إبراهيما مصطفى ، التنزاني ديفيد ريتشارد".

ويفتتح الهلال السوداني مبارياته خارج ملعبه أمام صنداونز يوم 11 من شهر فبراير المقبل.

بينما يستضيف الأهلي في الجولة الثانية مساء يوم 18 من شهر فبراير.

ويختتم الهلال مشواره في دور المجموعات يوم 1 أبريل المقبل بمواجهة الأهلي.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال
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