مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول 3 طلبات من كيروش من أجل الكاميرون.. المسحات وثكنة عسكرية

طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ثلاثة أشياء من مسؤولي الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون الخميس المقبل.

وقال مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "كيروش طلب من مسؤول البعثة خالد مشهور ونائب رئيس اتحاد الكرة خالد الدرندلي خضوع البعثة يوميا لمسحات خاصة للكشف عن فيروس كورونا حتى موعد المباراة".

وأضاف "طلب كيروش من وائل جمعة مدير منتخب مصر أن يكون فندق الإقامة أشبه بثكنة عسكرية لا يُسمح بدخول أو خروج أي شخص منها نهائيا".

وأتم المصدر "وطلب كيروش من وائل جمعة أن يقوم حتى عمال الفندق بعملهم حينما لا يتواجد أي من اللاعبين في الغرف أو أي شخص من البعثة المصرية".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكاميرون يوم الخميس في ملعب أوليمبي في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب الفوز على المغرب بهدفين لهدف عقب اللجوء لشوطين إضافيين.