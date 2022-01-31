كأس العالم للأندية - على رأسهم إيجالو والدوسري.. 30 لاعبا في قائمة الهلال

الإثنين، 31 يناير 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

الهلال بطل آسيا - الصور من حساب الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي قائمته لمنافسات كأس العالم للأندية 2021 المقامة في الإمارات بتواجد 30 لاعبا.

ويشارك الهلال السعودي بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا.

ويفتتح الهلال منافساته في البطولة بمواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيراي يوم 5 فبراير المقبل.

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وتلعب بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير بمشاركة 7 فرق منها الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - محمد العويس - عبد الله الجدعاني - أحمد آل جبيع

خط الدفاع: علي البليهي - محمد جحفلي - جانج هيون سو - ياسر الشهراني - محمد البريك - عبد الرحمن العبيد - متعب المفرح - حمد اليامي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: سلمان الفرج - مصعب الجوير - ميشايل ديلجادو - سالم الدوسري - عبد الله عطيف - أندري كاريلو - جوستافو كويلار - محمد كانو - عبد الإله المالكي - ماتيوس بيريرا - ناصر الدوسري - محمد القحطاني

خط الهجوم: صالح الشهري - عبد الله الحمدان - موسى ماريجا - أوديون إيجالو - عبد الله رديف

الهلال السعودي كأس العالم للأندية
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