كأس الرابطة - الإعلان عن حكم الزمالك وطلائع الجيش

الإثنين، 31 يناير 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويتولى محمد القلاوي إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ويعاونه كل من أحمد عبد العزيز وعلاء عبد الباسط، وأحمد ناجي حكما رابعا وطارق مجدي وشريف عبد الله للفيديو.

بينما يدير مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا محمد شحاتة ويعاونه كل من كريم السعيد وعماد فرج، ومحمود وفا حكما رابعا.

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والثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد السميع للفيديو.

وأخيرا يدير مباراة فاركو وإنبي محمود دسوقي، ويعاونه كل من أحمد فتحي عيسى وأحمد نظير، ومحمود رشدي حكما رابعا.

وحسام عزب وأسامة عبد اللطيف للفيديو.

ويحتل الزمالك الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط.

الزمالك طلائع الجيش كأس الرابطة
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