كرة يد - التعادل يحسم قمة الزمالك والأهلي في المرحلة قبل الختامية من دوري المحترفين

حسم التعادل نتيجة قمة الدوري بين الزمالك والأهلي في المرحلة قبل الختامية من دوري المحترفين.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 29-29 في مباراة مثيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

وبدأ اللقاء بهدف هنا وأخر هناك حتى الدقيقة 12 إذ وصلت النتيجة للتعادل 6-6.

وتقدم الأهلي بنتيجة 10-7 بعد مرور 16 دقيقة من اللقاء، قبل أن يعود الزمالك مجددا ويتعادل 15-15 قبل دقيقتين ونصف الدقيقة من الشوط الأول.

ونجح الأهلي في الدقيقة الأخيرة خطف التقدم بهدف أحمد سيسا لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر 16-15.

وشهد الشوط الثاني صحوة بيضاء بعد تألق محمود فلفل حارس مرمى الزمالك.

وتقدم الزمالك في النتيجة 25-22 بعد منتصف الشوط الثاني قبل أن يعود الأهلي بصحوة حمراء في الدقائق الأخيرة.

وتعادل الفريقان 25-25 عقب مرور 20 دقيقة واستمرت النتيجة على التعادل حتى أخر دقيقة.

وأخفق الزمالك في التقدم في الدقيقة 29 ومع أخر 5 ثواني أهدر الأهلي فرصة خطف الفوز بتصدي من فلفل الذي مرر إلى عمر بكار ولكنه سدد أعلى المرمى في الثانية الأخيرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بينما الأهلي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.