الإسماعيلي يضم نجل حمزة الجمل من القناة

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد رسميا مع أبو بكر حمزة الجمل لاعب نادي القناة.

ووافق مجلس إدارة نادي القناة برئاسة خالد عفيفي على انتقال أبو بكر الجمل إلى الدراويش.

وهو نجل حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق.

ليواصل الإسماعيلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعدما تصدر المجموعة الثانية.

وفي الدوري يحتل الدراويش المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطتين من 7 مباريات.