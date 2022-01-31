سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: هذه تفاصيل الإعداد لنصف النهائي.. ومناوشات المغرب أمر وانتهى

الإثنين، 31 يناير 2022 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

احتفال محمد صلاح بهدف مصر في شباك المغرب - أمم إفريقيا

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن تفاصيل إعداد المنتخب المصري لمواجهة أصحاب الأرض في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر بالكاميرون يوم الخميس المقبل في ملعب أوليمبي في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتحدث سفير مصر في الكاميرون لـFilGoal.com قائلا: "المنتخب استقر على الاستمرار بمقر الإقامة بسبب القرب من ملعب أوليمبي".

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وواصل "هذا بالإضافة لصعوبة نقل مهمات البعثة و تخزين الطعام والمشروبات وحقائب اللاعبين لمقر جديد".

وعن مكان تدرب المنتخب قال: "سيتدرب اللاعبون غدا وحتى يوم المباراة على الملعب الفرعي لاستاد أوليمبي".

وكشف مدحت المليجي عن استقبال الكاميرون لطائرتين محملين بالجماهير ستضمان شخصيات رفيعة المستوى من القاهرة".

وأكمل "تم التنسيق مع وزير الداخلية الكاميروني على كافة التفاصيل الخاصة باستقبال وتأمين البعثة والجمهور حتى انتهاء المباراة وعودتهم للقاهرة بالنسبة للجماهير".

وعن حدوث مناوشات بين لاعبي مصر والمغرب عقب مباراة ربع النهائي قال: "موضوع المناوشات مع المغرب بسيط للغاية وملف وتم إغلاقه".

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