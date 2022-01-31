مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: لم نقدم شكوى مصر بعد المباراة.. لن نتخذ الفراعنة كأعداء

الإثنين، 31 يناير 2022 - 21:32

كتب : محمد عبد العظيم

عمر كمال - مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا

أوضح الاتحاد المغربي لكرة القدم حقيقة شكواه نظيره المصري بعد أحداث مواجهة المنتخبين أمس.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لـ FilGoal.com: "لم نتقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري، ما حدث بعد مباراة أمس كانت مشادة بسيطة وتم احتواء الأمر بين الطرفين سريعا".

وأضاف "هاني أبو ريدة تحدث مع فوزي لقجع وتم تسوية الأمر، لا نتخذ منتخب مصر كعدو لنا فنحن إخوة وفي حال صدور عقوبة غدا على مصر فلن يكون لنا أي علاقة بها".

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وبدأت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق التحقيق في المناوشات التي وقعت بعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، في النفق المؤدي للملعب.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط بدأت التحقيق بالفعل، مع وصول تقارير مراقب المباراة ومنسقها العام، والمنسق الأمني.

ومن المتوقع أن يصدر قرار اللجنة غدا الثلاثاء بعد الاطلاع على كل البيانات.

وقال مصدر بجهاز منتخب مصر أن ما حدث بعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، لا يعد إلا "مناوشات بسيطة" نتيجة الشحن الزائد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ما حدث في ممر خلع الملابس مناوشات بسيطة للغاية نتيجة الشحن الزائد للمباراة. تم الفصل بيننا وبين منتخب المغرب على الفور".

وأوضح "تمت المصالحة بيننا في النهاية وانصرف الطرفان من الملعب".

وأكد "الأمر بسيط ونرفض الحديث عن وجود أزمة أو ما يستحق الشكوى أو التحقيق، وعلاقتنا بأشقائنا في المغرب فوق نطاق المزايدة أو الاستغلال".

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

مصر المغرب أمم إفريقيا
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